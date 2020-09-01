В частности, сообщается, что инвестору предоставлено право уплатить в областной бюджет цену продажи акций (6,6 млн рублей) в течение 10 лет с даты заключения договора купли-продажи акций без индексации платежей.





Инвестор, со своей стороны, обязуется инвестировать в «Брестское пиво» не менее 25 млн рублей в проект модернизации и пополнения оборотных средств в течение 10 лет.





Брестский облисполком потребовал в период выполнения обязательств не отчуждать без согласования 50 и более процентов общего количества акций «Брестского пива».





В договоре купли-продажи акций предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе.