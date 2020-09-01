Работники авиаремонтного завода в Барановичах требуют отставки Лукашенко
400 работников 558-го авиаремонтного завода в Барановичах подписали колективное обращение с требованием отставки Лукашенко и новых выборов.
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Работники 558-го авиаремонтного завода требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов, освобождения политзаключенных и расследования случаев насилия.
Под коллективным обращением подписалось 400 человек. А само это обращение появилось после того, как сотрудники завода были задержаны и осуждены за участие в протестных акциях, сообщает Еврорадио
13:50 01/09/2020
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