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Работники авиаремонтного завода в Барановичах требуют отставки Лукашенко

400 работников 558-го авиаремонтного завода в Барановичах подписали колективное обращение с требованием отставки Лукашенко и новых выборов.
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Работники 558-го авиаремонтного завода требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов, освобождения политзаключенных и расследования случаев насилия. 

Под коллективным обращением подписалось 400 человек. А само это обращение появилось после того, как сотрудники завода были задержаны и осуждены за участие в протестных акциях, сообщает Еврорадио
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