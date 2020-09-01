Девальвация остановлена? Увы...

С этими и другими вопросами Myfin.by обратился к Екатерине Борнуковой, академическому директору Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).





На протяжении 6 недель белорусская валюта дешевела. Причины падения белорусского рубля – рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки.





Ударной стала последняя неделя, когда падение белорусского рубля ко всем трем валютам ускорилось: доллар подорожал на 5,61%, евро – на 6,2%, российский рубль – на 4,99%. Валютная корзина в итоге потяжелела на 5,42%.





К пятнице все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы. Но в понедельник, на последних летних торгах БВФБ, доллар и евро подешевели.





Нацбанк лишил систему ликвидности

– Отскок во многом связан с тем, что у банков просто нет белорусских рублей, чтобы выходить с ними на валютный рынок. Что делал в последнюю неделю Нацбанк? Он перестал выдавать банкам рублевую ликвидность, точнее убрал регулярные операции по предоставлению ликвидности под ставку рефинансирования, и вместо этого запустил аукционы, на которых, в частности, в пятницу ставка дошла до 18-20%. Это очень дорогие деньги, приток которых на биржу уменьшился, и сейчас мы наблюдаем отскок на валютном рынке.





Предпринимая этот шаг, Нацбанк, очевидно, надеялся на то, что часть спроса была психологической, и этим притормаживанием валютного рынка удастся сбить спрос. Погасив панику, регулятор намеревался сбить спрос.





Реальный сектор под угрозой

– Конечно, долго в таком состоянии банки держать нельзя – рано или поздно придется предоставлять им доступную рублевую ликвидность. Потому что мы уже сейчас видим, что банковская система не справляется – банки отменяют выдачу кредитов физическим лицам, некоторые уже и юридическим приостанавливают.





Это конечно достаточно тревожная ситуация – в реальном секторе тоже могут возникнуть проблемы неплатежей. А поскольку в реальном секторе из-за коронавируса были накоплены определенные финансовые проблемы, то очевидно, что без рефинансирования предприятия долго не протянут.





Судя по всему, расчет строится на том, что сейчас паника спадет, спрос снизится, и Нацбанк сможет регулировать ситуацию с помощью ЗВР – «сжигая» их и сдерживая рост курса всех валют. Получится это или нет – предсказать сложно.





Выбор между «плохо» и «очень плохо»

– Правильным ли был этот шаг? Были ли другие пути решения проблемы? Нацбанк оказался в каком-то смысле между молотом и наковальней – не было хороших шагов, которые не вели бы к плохим последствиям.





И пока, по моему мнению, применяемые инструменты лучше, чем прочие, о которых говорят экономисты. Ведь могли бы ввести валютные ограничений, которые Нацбанк обещал не делать.





Насколько этот статус-кво может сохраниться?





Такая ситуация со ставками вряд ли может продлиться несколько недель. Потому что реальный сектор тоже испытывает проблемы.





Да, вопросы с крупными государственными предприятиями решаются чуть ли не «в ручном режиме», но настолько сильное зажимание ликвидности не может держаться долго, тем более учитывая то, что инфляция продолжает оставаться низкой. Ставки в 18-20% – достаточно жесткие условия.





Посмотрим, что будет дальше: явно расчет на то, что часть спроса спекулятивно-паническая, и как только курс стабилизируется, на какое-то время, спрос уйдет и превратится в предложение.





Что в итоге?

Каким будет курс даже через день-два сказать сложно. Есть разные факторы: может люди продолжат забирать из банков безотзывные депозиты по мере их истечения, и это продолжит давление на курс. Возможно, паника остановится и курс вместе с ней.





Предсказать то, какой из этих факторов скажется сильнее, невозможно еще и потому, что политическая ситуация в стране развивается очень активно.