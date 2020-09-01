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Российские инвесторы намерены возродить марку Spyker

Голландская компания Spyker планирует вновь возобновить производство спорткаров, сообщает Autonews.ru со ссылкой на британский Autocar. По данным издания, инвестировать средства в этот проект планируют российские бизнесмены Борис Ротенберг и Михаил Пессис. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.




Производство машин Spyker может начаться уже в следующем году. В планах голландцев запустить в серию суперкары C8 Preliator и B6 Venator. Также в производство пойдет гибридный кроссовер D8 Peking-to-Paris. Ожидается, что в состав силовой установки этой машины войдет восьмицилиндровый двигатель Koenigsegg.

Ожидается, что инвестиции помогут Spyker не только снова начать впускать автомобили, но и вернуться в автоспорт. В каких гонках планирует принять участие голландская компания пока неизвестно.

Марка Spyker известна с конца 19 века. Основатели бренда братья Спайкер занимались изготовлением конных экипажей, а с 1900 года начали выпускать автомобили. Дважды обанкротившись, компания просуществовала до 1926 года. Права на имя уже в наше время выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, возродивший в 1999 году бренд Spyker. Однако в 2011 году компания снова стала банкротом. О реструктуризации Spyker объявил еще в 2015 году, однако серийное производство машин так и не началось.
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