



В конце прошлой недели Нацбанк порекомендовал банкам страны своевременно снабжать обменные пункты валютой и взвешенно подходить к установлению курсов. Уже к прошедшим выходным в обменных пунктах страны доллары и евро появились в большом количестве — так, в кассах разных банков, которые обошли корреспонденты «Комсомолки» , купить доллары и евро можно было без всяких сложностей.





Однако за последние три недели имеющаяся теперь в избытке валюта заметно выросла в цене. Так, по курсу Нацбанка с 9 августа доллар подорожал на 8,7%, а евро - на 9,3%. Курс доллара по Нацбанку на 31 августа (день сдачи номера в печать. - Ред.) составил 2,6631 рубля, курс евро - 3,1668 рубля.





Появились проблемы и в сфере кредитования. Некоторые крупные банки из-за большого наплыва желающих временно приостановили прием заявок на любые кредиты для физических лиц. Именно так объяснил временную остановку кредитования БПС-Сбербанк.





Кроме него полностью остановили прием заявок на все виды кредитных продуктов БТА-Банк, Технобанк, РРБ-Банк и Белорусский народный банк. Однако пока кредитование для физических лиц в Беларуси еще доступно: разнообразные кредиты физические лица могут получить в Альфа-Банке, Белагропромбанке, Беларусбанке и МТБанке.





Девальвационные ожидания заставляют белорусов забирать деньги с вкладов. По данным собственной статистики международного рейтингового агентства Fitch, отток вкладов в национальной и иностранной валюте за первые три недели августа составил от 1% до 6%.





Само собой, курсовые волнения отражаются на ценах. Так, некоторые интернет-магазины на прошлой неделе пересчитали цены на технику. Один из читателей «Комсомолки» заметил, что выбранный им ноутбук за три дня с 21 по 24 августа подорожал на 300 рублей. Интернет-платформа Deal.by пояснила, что у некоторых продавцов действительно сейчас повышаются цены.





— Если у продавца в личном кабинете указана цена в долларах или другой валюте, то у нас она автоматически пересчитывается по курсу Нацбанка. Из-за этого, когда меняется курс, цена автоматически меняется у тех, кто выставляет цену в валюте. Да, такие ситуации действительно есть, — рассказала представитель Deal.by.





На фоне ослабления рубля традиционно вырос сначала спрос, а затем и цены на некоторые автомобили. Многие автосалоны буквально за несколько дней успели переписать ценники - так сделали в автоцентрах Volkswagen, Kia, Lada, Renault, Skoda. Например, суперпопулярная сейчас новая Skoda Rapid уже подорожала минимум на 1900 рублей. В некоторых автосалонах что-то подорожало, а что-то - нет. Вместе с этим возрос и спрос на авто.





— Активно продажи у нас идут всегда, но сейчас людей стало немного больше, — рассказали «Комсомолке» в одном из столичных автоцентров Geely.





«Прогноз, как долго валюта будет расти, дать сейчас невозможно»





Почему подорожала валюта и что будет с курсом дальше, «Комсомолке» рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари Евразия»





— Мы наблюдаем реализацию классического самореализующегося прогноза, когда участники рынка ждут, что валюта подорожает, и бегут ее покупать, и в результате валюта обязательно дорожает. Причина роста девальвационных ожиданий очевидна: полная утрата доверия к государственным институтам и правовым механизмам. Сложно себе представить ситуацию, когда нет веры закону, но при этом есть вера в национальную валюту. То есть это прямое следствие происходящих в стране политических процессов. Плохая новость в том, что никаким образом нельзя дать прогноз, как долго валюта будет расти и до какого уровня. Можно предположить, что до тех пор, пока все участники валютного рынка не удовлетворят свой спрос, пока не кончатся рубли. Это может случиться и через неделю, и через месяц, и через три.