«Если бы было реальное забастовочное движение…»

Николай Латышенок, помощник Лукашенко по общим вопросам, в воскресенье вышел к немногочисленным демонстрантам у Дворца независимости, когда основная «волна» ушла, и попытался поговорить о ситуации в стране. Получился жесткий спор. На каждую фразу помощника отвечали многочисленные голоса. Сыпали вопросами: «Где бюллетени?» «Где Гончар, Красовский?» «Назовите достижения за его правление».









Латышенок среди прочего сказал демонстрантам: «Вы нашу страну загоняете…», показывая жестом вниз, а немного позже: «Вот посмотрите, из-за ваших всех акций… посмотрите на курс доллара». Также он упомянул 1991 год: «Вы должны понять путь, пройденный всего лишь за 26 лет от пустых прилавков и до того, что в любой магазин можно зайти и все купить». Мы попросили нашего эксперта-экономиста Льва Марголина прокомментировать эти высказывания.





«Традиционная методичка»





Марголин назвал их традиционной методичкой лукашистов, которую вряд ли придумал помощник или сам Лукашенко. Этим занимаются люди, чья задача – готовить ответы на насущные вопросы, по крайней мере для той части населения, которая в эти ответы еще верит.





«Конечно, экономическая ситуация в Беларуси не имеет ничего общего с этими акциями – очень своеобразными. Ну, выходят люди на улицу по воскресеньям. Выходят в одно место. Могли бы гулять в разных местах», – заметил Марголин.





Причины того, что происходит в экономике, совсем не там. Поэтому все, что говорил помощник Лукашенко, – «конечно, ерунда».





Экономическая ситуация в Беларуси не имеет ничего общего с акциями.





«На мировую рецессию, связанную с пандемией коронавируса, накладываются чисто белорусские явления. Во-первых, это практически полное отсутствие российских дотаций, во-вторых, нереформированная экономика, которая зачастую за счет дотаций на госпредприятиях производит продукцию, которая никому не нужна или, по крайней мере, не нужна в таких объемах. Вот на этом фоне происходит падение, и оно будет продолжаться дальше, потому что его причины не устранены и устранены быть не могут».





Кто уронил рубль?





Если бы было реальное забастовочное движение, продолжающееся длительное время, то можно было бы говорить о каком-то влиянии протестов на экономику.





«Но на сегодняшний день забастовок практически нет. В том объеме, в котором есть, они не могут повлиять на ситуацию. Тем более что многие предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, имеют складские запасы, которые теоретически могут позволить им бастовать целый месяц без всякого влияния на ре изацию продукции».





Что касается курса валют, здесь все слишком понятно. Белорусская власть никогда не отказывалась от дотаций экономики и тем более не собирается делать это сейчас, когда нужно, чтобы предприятия не забастовали действительно. Единственный способ этого избежать – дешевые кредиты.





Дотации экономики придется продолжать, чтобы предприятия действительно не забастовали.





«Я так понимаю, Национальный банк будет сопротивляться этому до последнего, но тем не менее он у нас имеет очень слабое право голоса, поэтому денежная эмиссия будет расти. И, соответственно, будет падать курс белорусского рубля. Я думаю, что это будет происходить достаточно плавно, но не исключаю, что к концу года курс доллара может быть 3 рубля, а евро – 3,50. А может, и больше».









Снова о пустых прилавках





Николай Латышенок использовал широко известный миф идеологии о том, что Лукашенко поднял страну из ничего.





«Человек, умеющий мыслить, может сравнить ситуацию 90-х годов у нас, например, и в Польше, – говорит Лев Марголин. – У нас, наверное, каждый второй белорус побывал в начале 90-х в соседней стране, и многие помнят, что на первом этапе мы возили туда свои товары – электротехнику, от телевизоров и до фенов. Потом они начали возить.





Человек, который думает, понимает, что стартовые условия у нас и в странах Прибалтики были одинаковыми, а сейчас, извините, наша средняя зарплата не дотягивает до минимальной зарплаты, например, в Эстонии».





Те «пустые прилавки», о которых говорил Латышенок, фактически были. Но это не значит, что мы продвинулись вперед благодаря Лукашенко. Так же с лету ответили и протестующие.





«Я бы сказал, что мы продвинулись очень скромными темпами благодаря Лукашенко. Если бы его не было, мы могли бы быть на более продвинутых рубежах», – заключает Марголин.



