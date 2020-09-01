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Маск оказался на третьем месте среди богатейших людей мира, обогнав Цукерберга

Состояние 49-летнего Маска в 2020-м возросло на $87,8 млрд, ведь акции Tesla выросли почти на 500%.


Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

По оценке Bloomberg, состояние американского предпринимателя сейчас составляет $115,4 млрд. Он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, у которого $110,8 млрд.

На сегодня Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson.

Это грандиозно увеличило отрыв между творением бизнесмена Илона Маска и его традиционными конкурентами в автомобильной промышленности. Акции Tesla выросли до $2290 в середине дня, а затем выровнялись до $2240, что является самой высокой ценой с момента выхода компании на биржу – тогда ценная бумага оценивалась в $17.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос, на втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса Bloomberg оценивает в $200 млрд, а Гейтса — $125 млрд.

Состояние 49-летнего Маска в этом году увеличилось на $87,8 млрд, так как акции Tesla выросли почти на 500%, отмечает агентство.

Бывшая жена самого богатого человека планеты, главы Amazon Безоса Маккензи Скотт, по версии Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире, опередив внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Она заработала $66,4 млрд.
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