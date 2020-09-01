Приорбанк приостановил кредитование юрлиц



Это один из крупнейших частных банков Беларуси.





«Приорбанк» Открытое акционерное общество основано 20 января 1989 года. В 2003 году Приорбанк присоединился к Райффайзен Банк Интернешнл – крупнейшей австрийской банковской группе в Центральной и Восточной Европе.





Основным акционером Приорбанка является Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия – 87,74%. У Госкомимущества Республики Беларусь – 4,61%.





Как ранее сообщал Myfin.by, ряд белорусских банков приостановили выдачу кредитов физическим лицам.