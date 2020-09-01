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Приорбанк приостановил кредитование юрлиц

В Приорбанке приостановлено кредитование юридических лиц. Об этом сообщили несколько источников в Приорбанке.


Это один из крупнейших частных банков Беларуси.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество основано 20 января 1989 года. В 2003 году Приорбанк присоединился к Райффайзен Банк Интернешнл – крупнейшей австрийской банковской группе в Центральной и Восточной Европе.

Основным акционером Приорбанка является Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия – 87,74%. У Госкомимущества Республики Беларусь – 4,61%.

Как ранее сообщал Myfin.by, ряд белорусских банков приостановили выдачу кредитов физическим лицам.
Myfin.by
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