Приорбанк приостановил кредитование юрлиц
В Приорбанке приостановлено кредитование юридических лиц. Об этом сообщили несколько источников в Приорбанке.
Это один из крупнейших частных банков Беларуси.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество основано 20 января 1989 года. В 2003 году Приорбанк присоединился к Райффайзен Банк Интернешнл – крупнейшей австрийской банковской группе в Центральной и Восточной Европе.
Основным акционером Приорбанка является Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия – 87,74%. У Госкомимущества Республики Беларусь – 4,61%.
Как ранее сообщал Myfin.by, ряд белорусских банков приостановили выдачу кредитов физическим лицам.
08:17 01/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение