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Не поверите! У Евроторга уже 900 магазинов

Сеть магазинов компании «Евроторг» («Евроопт», «Хит!» и «Грошык») зарегистрировала сегодня в Торговом реестре девятисотую точку.

ООО «Евроторг» на 100% принадлежит кипрской Eurotorg Holding PLC, основные пакеты акций которой через фирмы на Британских Виргинских островах держат Сергей Литвин и Владимир Василько (48,7 и 49,7% соответственно). Также есть миноритарии, среди которых брат Литвина — Александр.

Компания является ключевым игроком продовольственной розницы. Основной проект — «Евроопт». Есть также магазины более мелкого формата «Хит!», которые считаются дискаунтерами. Также недавно появились точки «Грошык» — жесткие дискаунтеры.
Источник: officelife
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