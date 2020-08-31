Очень нужны деньги: банки стали предлагать белорусам короткие вклады

Так, в пресс-службе Приорбанка сообщили Myfin.by о появлении новых рублевых вкладов на 2-3 месяца по ставке 12,5% годовых. Новые ставки по ним действуют как по вновь заключаемым, так и по перезаключаемым договорам.



Что это значит?

Банки начинают активно привлекать короткие вклады. Правда, пока ставки не превышают ставок кредитного аукциона Нацбанка. По данным на 28 августа минимальная ставка, под которую Нацбанк выдавал кредиты банкам, составила 16,1%, максимальная — 20%.