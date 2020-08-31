«Пост грусти про ИT. Сейчас я много общаюсь со СМИ из Украины и России, когда рассказываю про Голос, и начинаю все чаще слышать вопросы, почему ИT-сфера, которая достаточно комфортно чувствовала себя в Беларуси, массово мигрирует в другие страны, где налоги выше, а отрыв зарплат от остального общества ниже.





Я думаю, многие видели новости о том, что десятки компаний переезжают полностью, а сотни — либо перевозят часть сотрудников, либо ищут возможности для переезда. К сожалению, это правда. И минские друзья, которых я сейчас постоянно встречаю в Киеве, — яркое тому подтверждение.





В самой Беларуси отношение населения к ИT-отрасли всегда было очень неоднозначным. В первую очередь, из-за серьезного отрыва в доходах айтишников. Эта же причина привела Беларусь к тому, что почти все ИT-инновации идут от частных компаний, где сосредоточено большинство хороших специалистов. Понимая, что нет смысла бедствовать на государственных зарплатах, даже студенты на распределении берут кредит, чтобы выплатить своё обучение и отработать эту сумму первыми несколькими зарплатами у «частника».





Поэтому уход ИT-компаний из Беларуси, с моей точки зрения, станет причиной деградации страны в ближайшем будущем — специалистов просто не останется. Это будет особенно обидно сейчас, когда коронавирус сделал огромный толчок для диджитализации всех стран и бизнесов.





Например, ядро электронного правительства сегодня делает частная компания IBA. Огромное количество социальных проектов, направленных на развитие государственных сервисов (особенно цифровой медицины) делают частные компании, а флагманом здесь выступает EPAM. Решения для поддержки трансплантологии, доноров костного мозга, мониторинга ситуации с коронавирусом — все эти решения были подарены государству абсолютно бесплатно айтишниками, которые хотели сделать жизнь вокруг лучше. И этот список можно продолжать бесконечно.





При этом с каждым годом проникновение смартфонов увеличивается, население начинает настойчиво требовать цифровизации процессов взаимодействия с государственной инфраструктурой. И если решения не будут создаваться внутри страны, то либо государство попадёт в зависимость от сторонних решений и вендоров, либо оно просто будет игнорировать цифровизацию. Чем оттолкнёт целое поколение людей, которые привыкли ассоциировать свою жизнь со смартфоном.





Поскольку весь мир продолжит развиваться и развивать удобство пользования цифровыми продуктами, то доступ к ним через интернет будет побуждать белорусов целиком уходить из экосистемы страны. Необанки вроде Revolut станут удобнее банковской системы, телемедицина на ет забирать аудиторию у врачей (уже сегодня мне проще за быстрой консультацией позвонить в Yandex.Health российскому врачу, чем записываться на приём в Минске), да и в принципе начнётся отток прогрессивного населения из страны. Зачем жить в Северной Корее, когда рядом есть куча других нормальных стран.





После коронавируса ИT-рынок растет еще активнее, весь мир начал разгоняться в сторону онлайна, клауда, крауд-инициатив… И ровно в этот момент Беларусь, выключающая рубильником интернет и теряющая ИT-специалистов, словно разворачивается и начинает медленно спускаться вниз по ступеням эволюции в те самые 90-е, которыми нам всем угрожают.





Уровень же «компетенций» специалистов белорусских спецслужб можно оценить по платформе «Голос», которая была создана за несколько недель волонтерами, отработала как часики, собрала голоса миллиона избирателей и выдала отчёт о фальсификации выборов. И это при наличии распоряжения генпрокуратуры о блокировке «Голоса»:). Айтишники из госсектора пытались и все ещё пытаются устранить «Голос», но платформа прекрасно работает по сей день.





Почему же специалисты, которым в Беларуси было хорошо, сегодня уезжают?





Я объясняю это тем, что хороший доход, постоянная потребность в самообучении и ориентированность на зарубежных клиентов и пользователей (почти все частные компании Беларуси работают на американский и европейский рынок) приводят к широкому кругозору, желанию разделять западные ценности, частым поездкам за границу и сравнению уклада разных стран с синеокой. Осознание того, что далеко не в каждой стране мира тебя могут избить по дороге из офиса к авто, или убить и скрывать это (а порой и утверждать, что это ты сам себя взорвал или избил), не позволяет им в полной мере оценить прелесть «демократии» в современной Беларуси.





А пресловутый хороший доход легко уравновешивается тем, что если завтра власти захотят у тебя все отнять, то ни один закон тебе не поможет. Поскольку законы у нас работают в пользу одного человека.





Добавим к этому, что современный айтишник мобилен, как воображаемый самолёт НАТО у белорусских границ. Легко адаптируем к изменению внешних условий, поскольку его область знаний и сфера деятельности могут меняться каждые полгода. И высоко востребован в любой стране мира. В итоге мы получим неловкую ситуацию, когда 15 лет инвестиций в местную «Силиконовую долину» были выброшены шпицу Умке под хвост и перечёркнуты несколькими неделями «диалога» власти с народом.





Из хорошего: я абсолютно уверен, что смена власти, новая конституция и работа законов могут быстро восстановить ИT-инфраструктуру, так как это очень динамичная и хорошо адаптируемая сфера. А пока все как есть — Украина, Литва, Латвия и Польша будут радостно принимать лучших специалистов и понадёжнее закрывать границы со стремительно летящей в мезозой Беларусью».