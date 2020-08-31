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Вице-премьер Беларуси оценил остановку печей на БМЗ в 1,5 млн. рублей

Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров косвенно признал, что стартовавший в Беларуси процесс забастовочного движения серьезно напугал белорусские власти. Так, остановку печей Белорусского металлургического завода на два Назаров оценил в 1,5 млн рублей.




«Когда внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, мы оценили это в порядка 1,5 млн рублей», — заявил в эфире белорусского зомбоящика.

«Мы видели, что призывы к забастовкам приходят извне… Мы видели, что творилось на МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Беларуськалии», БелАЗе. Но ни на один день у нас нигде не остановился конвейер, мы практически на всех предприятиях выполняли сменные задания. Эти попытки расшатать, определенную сумятицу, определенные неудобства нам приносили», - сказал Назаров.

Он признал, что ситуация на «Гродно Азоте», продукция которого затем перерабатывается на других предприятиях концерна «Белнефтехим», в течение нескольких дней была напряженная. Всё это на работу «как-то повлияло».

«…трудовые коллективы обратились к трудящимся «Гродно Азота», чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это цепочка, дальше встанет химическая промышленность», - рассказал он.

В сети публиковали фото писем, якобы написанных рабочими коллективами, о которых подписанты на самом деле ничего не знали. Кроме того, лидеру стачкома «Гродно-Азот» Юрию Рововому пришлось уехать за границу под давлением со стороны властей. Помимо этого, в рамках административных дел были арестованы еще 20 членов стачкома Гродно-Азот

«Поэтому была определенная настороженность, но, слава богу, прошли уже это», - так охарактеризовал Назаров методы властей Беларуси.
АФН
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