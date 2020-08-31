Жена бизнесмена Василевича надеется на изменение ему меры пресечения
Жена Александра Василевича Надя Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке» пишет, что бизнесмену избрана такая мера пресечения, как заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании это продлится до двух месяцев, далее возможно продление до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена.
"Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения Виктору Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу", — поясняет ситуацию Зеленкова.
Она напоминает, что Василевич владеет и управляет группой сильнейших рекламных агентств в стране — Vondel. Он также является председателем совета Ассоциации интерактивных агентств IAB Belarus.
После университета будущий бизнесмен работал в изданиях «Белорусский рынок» и «Свобода». И очень любит медиа и свободу. Его агентство основало ресурс для маркетологов marketing.by.
Василевич — совладелец Mint Media, онлайн-издательства, выпускающего KYKY.org и the-village.me (последний заблокирован Мининформом с момента выборов).
"В 2009 году Василевич с друзьями открыл Галерею современного искусства «Ў». А также первый винный бар в городе «Ў-бар».
Что будет с этими проектами?
Я верю, что команды продолжат работать. Я знаю, что легко не будет и не все смогут остаться, это долгий марафон. Уверена, что Саша будет благодарен всем тем, кто работал и ушел, и тем, кто останется, и особенно тем, кто заменит его в проектах", — пишет Зеленкова.
Сама Надежда намерена защищать собственный бизнес — агентство Red Graphic.
Важно осознавать худший вариант и при этом не надеяться на перемены к лучшему, а делать их!"
В четверг, 27 августа, в офисе изданий KYKY.org и «The Village Беларусь», прошли обыски.
В конце июля бизнесмена Александра Василевича задерживали при попытке подать в КГБ ходатайство о поручительстве за Виктора Бабарико.
Источник: Office Life
09:56 31/08/2020
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