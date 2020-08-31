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ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет

Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года.

Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ / фото REUTERS 

Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений, которая была заключена 13 августа. Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство WAM

Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. "Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении. 

Что изменится 


Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары. 

Хронология событий 


13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп. 

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока". 

ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.
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