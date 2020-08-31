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Правительство Великобритании готово пойти на рекордное повышение налогов

Министерство финансов Великобритании прорабатывает возможность рекордного увеличения размера налогов, пишет издание The Sunday Telegraph. Власти хотят компенсировать дефицит бюджета, образовавшийся из-за пандемии коронавируса.




Пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующий карантин вызвали снижение ВВП Великобритании. Образовавшийся дефицит планируется покрыть за счет существенного увеличения налогов. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в британском Минфине. Базисная налоговая ставка может быть повышена до 20%, пишет ТАСС со ссылкой на материал The Sunday Telegraph.

Инициатива правительства позволит ежегодно привлекать в британскую казну дополнительные 33,3 млрд долларов. Инициатива уже вызвала протесты в среде бизнеса, который до сих пор не оправился от последствий самоизоляции.
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