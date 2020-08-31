











Пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующий карантин вызвали снижение ВВП Великобритании. Образовавшийся дефицит планируется покрыть за счет существенного увеличения налогов. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в британском Минфине. Базисная налоговая ставка может быть повышена до 20%, пишет ТАСС со ссылкой на материал The Sunday Telegraph.





Инициатива правительства позволит ежегодно привлекать в британскую казну дополнительные 33,3 млрд долларов. Инициатива уже вызвала протесты в среде бизнеса, который до сих пор не оправился от последствий самоизоляции.







