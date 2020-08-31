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Не до белья. Бизнес Silvano и «Милавицы» просел в Беларуси более чем на четверть

О том, как пандемия и ее последствия отразились на белорусской легкой промышленности и сегменте fashion-торговли, могут свидетельствовать финансовые результаты Silvano Fashion Group и его подразделений во главе с «Милавицей».


Согласно полугодовому отчету SFG, продажи группы  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились чуть ли не наполовину - на 41,4%. За шесть месяцев 2020 года компании SFG продали товаров на сумму  17,7 млн евро, тогда как в первом полугодии 2019 года их совокупная выручка составляла почти 30,3 млн евро, пишет "Ежедневник".

Среди основных рынков сбыта в Беларуси группа потеряла меньше всего. Продажи белья здесь сократились на 26,8% и составили около 5,9 млн евро.

Для сравнения: в России рынок для SFG обвалился на 48% (до 9,4 млн евро), в странах Балтии  - на 28,5% (454 тыс. евро), в Украине – на 57% (413 тыс. евро).

Чистая прибыль группы в рассматриваемом периоде уменьшилась на 87,9% и составила 870 тыс. евро. Опять же, для сравнения: в первом полугодии 2019 года акционеры  SFG получили 7,2 млн евро чистой прибыли.

Группа сократила более чем на 100 человек свой штат. Если на 31 декабря 2019 года в ее компаниях числилось 1888 человек, включая 503 в ретейле, то на 30 июня 2020 года – уже 1784 сотрудников (491в магазинах).

Прогнозы аналитиков SFG по всем основным рынкам пока  неутешительные. В Беларуси они еще не учитывали последствия политического кризиса, в котором страна оказалась после выборов президента в августе.    
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