- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было относительно спокойно. Евро вырос к доллару с 1,1830 до 1,1890, или на 0,6%.





Российский рубль к иностранным валютам снижался. Доллар подорожал с 74,2 российского рубля до 74,6, или на 0,6%.





Евро вырос с 87,7 до 88,7 российского рубля, или на 1,2%.





Основным событием уходящей недели было падение белорусского рубля ко всем трем валютам.





За неделю доллар подорожал на 5,61%, евро вырос на 6,2%, российский рубль подорожал на 4,99%.





Валютная корзина выросла на 5,42%. Это уже шестая неделя подряд как белорусский рубль падает к валютной корзине. И к концу недели все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы.





Причины падения белорусского рубля - это рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки.





Эта скупка валюты, вероятнее всего, продолжится и на текущей неделе. И мы продолжим наблюдать рост стоимости валют.





Что в итоге?





Через неделю доллар может подняться до 2,78 белорусского рубля.





Евро может подорожать до 3,33 белорусского рубля.





А российский рубль может вырасти до 3,71 белорусского рубля за 100 российских.







