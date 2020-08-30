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В августе отток депозитов из белорусских банков составил от 1% до 6%

В международном рейтинговом агентстве Fitch отметили, что ситуация в Беларуси усиливает риски для банков страны.


За первые три недели августа отток депозитов из банков Беларуси составил от 1% до 6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

"Оперативные данные от банков, рейтингуемых Fitch, на которые приходилось около 60% активов банковской системы на конец первого полугодия 2020 г., указывают на то, что в первые три недели августа суммарный отток депозитов в национальной и иностранной валюте составил от 1% до 6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начало августа показатели ликвидности у банков были "комфортно выше регулятивных требований, что позволяло им выдержать умеренный отток депозитов".

В агентстве также отметили, что ситуация в Беларуси усиливает риски для банков страны.
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