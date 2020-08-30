Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков





По словам специалистов, за январь — июль в консолидированный бюджет столицы поступило более 8 млрд рублей. Примерно треть от этого объема — вклад 10 крупнейших налогоплательщиков города.





— В рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», УП «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин», — пояснили в ИМНС.