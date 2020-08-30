У МНС недобор налогов
Согласно информации МНС, объем налоговых поступлений в январе-июне этого года составил 12 653,4 млн рублей, уменьшившись по сравнению с первым полугодием прошлого года почти на 2,8% (в январе-июне 2019 года приход составлял 13 020,2 млн рублей). Эта тенденция характерна именно для второго квартала текущего года: по итогам первых трех месяцев 2020 года налоговые поступления были больше, чем в прошлом году, пишет «Завтра твоей страны».
По итогам первого квартала недобор налогов был по предприятиям пяти органов госуправления, данные по которым публикует МНС. За полугодие уменьшили налоговые отчисления организации уже восьми ведомств. В число отстающих вошли и важнейшие для страны объекты налогообложения – предприятия «Белгоспищепрома», Минэнерго, а также Минпрома.
По концерну «Белгоспищепром» поступления уменьшились с 889,9 млн до 873,9 млн рублей (его удельный вес в доходах бюджета, контролируемых налоговиками, составил 6,9%), по Минэнерго - с 706,8 млн до 659,2 млн рублей (5,2%), по Минпрому – с 81,3 млн до 30,7 млн рублей (0,2%).
Удельный вес предприятий Минпрома в доходах бюджета по сравнению с первым полугодием 2019 года сократился на 0,4%. Хуже ситуация только в системе Минтранса и коммуникаций, где поступления упали со 167,8 млн до 99,1 млн рублей, а вклад в бюджет - с 1,3% до 0,8%.
Среди ведомств, которые приводятся в списке МНС, не добрали по налогам к прошлому году также Минздрав, Минфин, «Беллегпром» и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
10:00 30/08/2020
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