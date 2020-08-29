Пандемия на 5 лет ускорила развитие электронной торговли

Исследователи отмечают значительное сокращение продаж традиционных магазинов. За 1 квартал 2020 года показатели универсальных магазинов и мелких ритейлеров упали на 25%, а во 2 квартале рухнули до 75%.





Для примера, доходы Walmart от онлайн-шопинга за прошлый квартал показали 97%-ный рост. Amazon поставила рекорд по квартальным продажам — +40%.





Специалисты IBM считают, что по итогам года снижение продаж в них превысит 60%. Оборот электронной коммерции, по прогнозу, за 2020 год вырастет на 20%.





Чтобы сохранить конкурентоспособность в новых реалиях, магазинам придётся налаживать работу по нескольким каналам. В том числе внедрять возможность делать заказ через интернет и забирать в пунктах выдачи, а также организовывать доставку, говорят эксперты.





По данным Бюро переписи населения США, объём электронной торговли во 2 квартале 2020 года составил $211,5 млрд. Это почти на 32% больше, чем в 1 квартале, и на 44,5% больше, чем за аналогичный квартал годом ранее, (перевод dev.by

Процессы, способствующие развитию онлайн-торговли, постепенно происходили уже до начала пандемии, но коронавирус продвинул сегмент примерно на 5 лет, заключают в IBM.



