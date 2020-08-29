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Пандемия на 5 лет ускорила развитие электронной торговли

Согласно новым данным IBM по США, пандемия коронавируса ускорила переход покупателей от физических к онлайн-магазинам на 5 лет, пишет TechCrunch.

Исследователи отмечают значительное сокращение продаж традиционных магазинов. За 1 квартал 2020 года показатели универсальных магазинов и мелких ритейлеров упали на 25%, а во 2 квартале рухнули до 75%.

Для примера, доходы Walmart от онлайн-шопинга за прошлый квартал показали 97%-ный рост. Amazon поставила рекорд по квартальным продажам — +40%.

Специалисты IBM считают, что по итогам года снижение продаж в них превысит 60%. Оборот электронной коммерции, по прогнозу, за 2020 год вырастет на 20%.

Чтобы сохранить конкурентоспособность в новых реалиях, магазинам придётся налаживать работу по нескольким каналам. В том числе внедрять возможность делать заказ через интернет и забирать в пунктах выдачи, а также организовывать доставку, говорят эксперты.

По данным Бюро переписи населения США, объём электронной торговли во 2 квартале 2020 года составил $211,5 млрд. Это почти на 32% больше, чем в 1 квартале, и на 44,5% больше, чем за аналогичный квартал годом ранее, (перевод dev.by)
Процессы, способствующие развитию онлайн-торговли, постепенно происходили уже до начала пандемии, но коронавирус продвинул сегмент примерно на 5 лет, заключают в IBM.
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