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Тревожно: какие курсы доллара и евро выставили банки в Беларуси

Самый «дешевый» доллар в обменниках сейчас — 2,75 рубля. По более выгодному курсу валюту можно купить в банках только безналично. В обменниках и отделениях банков по-прежнему отмечается нехватка валюты

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Выше всего сейчас курс продажи банком доллара — 2,85 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,75 рубля (Paritetbank) и 2,76 рубля (БСБ Банк и Абсолютбанк). Для сравнения: в Банке Дабрабыт курс продажи американской валюты — 2,815 рубля, Беларусбанке, РРБ-Банке и БПС-Сбербанке — 2,8 рубля.

Уточним, что курс валют может отличаться в разных обменниках одного и того же банка.

Сдавать доллары выгоднее всего в Белгазпромбанке и Абсолютбанке — 2,73 рубля.

Самый высокий курс продажи сейчас банком евро — 3,354 рубля (Белагропромбанк), 3,34 рубля (Технобанк) и 3,33 рубля (Франсабанк). Ниже всего курс продажи банком евро — 3,275 рубля (Paritetbank и Абсолютбанк), 3,28 рубля (МТБанк), 3,29 рубля (Беларусбанк и Приорбанк).

Выгоднее всего сдавать евро сейчас в Белгазпромбанке — 3,23 рубля.
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