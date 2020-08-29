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Беларусь с 1 сентября повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Новое повышение тарифов произойдет с начала осени ― вырастут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты при их вывозе за пределы ЕАЭС.

Как пишет Sputnik, Беларусь с осени повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Повышение произойдет с 1 сентярбя. 

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее ―  $46,9).

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты ―  с $14 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категорий нефтепродуктов повышались с 1 августа.
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