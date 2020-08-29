Как пишет Sputnik, Беларусь с осени повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Повышение произойдет с 1 сентярбя.





Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.





Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее ― $46,9).





Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты ― с $14 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.





Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категорий нефтепродуктов повышались с 1 августа.



