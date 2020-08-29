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Россиянина подозревают в попытке кибератаки на завод Tesla

Компания Tesla сообщила, что на один из ее заводов в Неваде готовилась кибератака. Министерство юстиции США подозревают россиянина Егора Крючкова.

На сайте Teslarati опубликован материал о Егоре Игоревиче Крючкове, который предлагал миллион долларов русскоговорящему работнику завода в Неваде за внедрение вредоносного ПО в систему предприятия. О сделке работник сообщил в ФБР. По словам Маска, «это была серьезная атака».

Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 22 августа после того, как он попытался покинуть страну: россиянин попросил знакомого приобрести ему билет на самолёт из Калифорнии. Tesla заявила, что атака была «четко спланированной»: Крючков с сообщниками намеревались потребовать выкуп у компании за украденную информацию.
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