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БелАЗ опередил американцев в тендере на поставку самосвалов в Индию

Завод карьерных самосвалов БелАЗ выиграл тендер на поставку 96 многотонных машин в Индию, об этом сообщил журналистам министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.


 

В конце августа БелАЗ рассказал о том, что первые 136-тонники уже начали работать в угольном карьере в Индии. Поставки были организованы в рамках исполнения контракта на закупку индийской стороной 77 самосвалов, большая часть их уже отгружена.

"Вчера мы получили очень приятные известия: мы выиграли следующий тендер, в котором участвовали, где были наши конкуренты - и японцы, и американцы. Мы поставим 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 тонн", - цитирует БелТАслова Пархомчика.

Он отметил, что поставки будут растянуты на два года. До конца этого из Жодино в Индию будут отгружены 12 самосвалов, а остальные – в следующем году. Сумма сделки составляет более 300 миллионов долларов.

Первый контракт с Индией БелАЗ выиграл в соперничестве с американской компанией Caterpillar. На заводе подчеркнули, что поставляемые самосвалы адаптированы под индийский тропический климат – в кабине установлен кондиционер, а для удобства работы в ночное время – светодиодное освещение.

В справке завода говорится, что Индия находится на втором месте в топе зарубежных партнеров БелАЗа, первую строчку с большим отрывом занимает – Россия.
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