Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Рейтинг Doing Business формируется на основе десяти индикаторов по результатам опросов экспертов. Чем выше позиция, тем проще вести в стране предпринимательскую деятельность. Составители рейтинга проводят исследования в 190 странах.





Проблемы с рейтингом Doing Business для Бизнес-ФМ прокомментировал управляющий директор по проектам развития российского Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.





— Данных, какие соответствия не обнаружены, наверное, точно нет, но давно было достаточно много вопросов к этому рейтингу, потому что он всегда отражал специфику законодательства, его развития, динамики и совершенствования, но не показывал реальность. Зачастую получалось так, что по динамике законодательных инициатив и их реализации всегда был большой рост у ряда государств, то есть для бизнеса много создавалось, например, позитивных решений законодательных, но реализовать их было не всегда можно так быстро. И поэтому очень часто некоторые страны получали из законодательных работ и инициатив очень высокий рост, но реально состояние с ведением бизнеса не дотягивало до этого. Поэтому это было основной претензией к данному рейтингу, к методике.





— Надолго ли приостановлена публикация рейтинга и что это означает на практике?





— На практике это для любой страны особо ничего не означает, потому что если говорить об инвестиционных фондах, о банках, о каких-то решениях в области рисков, то там больше оперирует кредитный рейтинг или рейтинг инвестиционной привлекательности. Собственно, для стран это ничего не значит, это скорее значить будет после перерасчета этого рейтинга, только тогда можно будет увидеть, что изменилось.







