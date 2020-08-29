Всем портам назло. Чем грозит Беларуси отказ от литовской логистики

Литовские порты действительно зависят от белорусских грузов, однако аналитики и участники рынка не уверены, кто больше пострадает от этой меры — Беларусь или Литва. Что до железнодорожного транзита, то Беларусь прямо заинтересована в нем как акционер его оператора, пишет kommersant.ru





28 августа президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Польше и Литве, ранее высказавшимся в пользу ужесточения санкций против Беларуси, ответными мерами. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования литовских портов для экспорта белорусской продукции. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие,— сообщил он.— Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».





Литовские порты — важный элемент организации белорусской внешней торговли.





Через нефтетерминал Klaipedos Nafta крупнейшего литовского порта Клайпеда идут поставки белорусских нефтепродуктов, а с этого года ввозится и часть объемов нефти, закупаемых Белоруссией за пределами РФ.

Так, в июне и августе порт принял два танкера с 77 тыс. и 75 тыс. тонн нефти марки White Eagle Blend из США для белорусского НПЗ «Нафтан».





Полностью загружен белорусским экспортом и клайпедский терминал минудобрений Biri Krovini Terminalas (BKT). В 2019 году BKT перевалил 10 млн тонн грузов, 98% — продукция «Беларуськалия». В планах владельцев BKT — Игоря Удовицкого и «Беларуськалия» (30%) — расширение мощностей до 16 млн тонн.





В Клайпеде ранее выражали обеспокоенность забастовками на «Беларуськалии», опасаясь лишиться груза. Но на предприятии “Ъ” заверили, что с 20 августа работают с максимальной загрузкой. Компания намерена выпустить в августе 1 млн тонн калия, что на 3% больше, чем в прошлом году. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтверждают, что предприятие работает в нормальном режиме. Стоимость калия существенно за последние две недели не менялась, отмечают на рынке.





Однако если Александр Лукашенко откажется от использования литовских портов, еще неизвестно, какая страна больше пострадает. Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс сказал в пятницу, что Беларусь этой мерой «накажет сама себя, а не только наши предприятия» (цитата по BNS). Источники “Ъ” на химическом рынке сомневаются, что Беларусь реализует свою угрозу, так как страна «испортила отношения как с Россией, так и с Украиной, куда она могла бы перенаправить объемы, и даже если стороны договорятся, это будет экономически невыгодно и поднимет стоимость белорусского сырья на рынке, что снизит его конкурентоспособность». Глава порта Клайпеда Альгис Латакас сообщил BNS, что оперативно переориентировать грузопотоки Беларусь не сможет, но впоследствии может перенаправить их в Латвию, поскольку удобрения, например, ранее отгружались через Вентспилс и Ригу. Но для этого потребуются большие деньги и вложения в инфраструктуру. Также гипотетически возможны поставки на Усть-Лугу или черноморские порты России, полагает он.





Александр Лукашенко в пятницу не ограничился темой экспорта, пригрозив перекрыть транзит для Польши и Литвы через территорию Беларуси в адрес России и КНР.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции,— цитирует его БелТА.— Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции пусть даже не мечтают». Президент Беларуси не уточнил, планирует он остановить трансбелорусский грузопоток происхождением из Польши или Литвы или весь груз, следующий транзитом из других европейских стран через их территорию.









Как Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным

Реализация угроз может затронуть интересы российского железнодорожного контейнерного транзита. Однако основной его массив на направлении Европа—Китай обслуживает ОТЛК ЕРА, а этот железнодорожный оператор в равных долях принадлежит России, Казахстану — и Беларуси. Объемы транзита в этом году растут: ОТЛК ЕРА перевезла в июле 54,2 тыс. TEU, что на 76% больше, чем годом ранее, за первое полугодие — 223 тыс. ДФЭ (плюс 65%). В компании ситуацию не комментируют. Источник, знакомый с текущим состоянием транзита на этом направлении, говорит, что перебоев в движении нет, и оценивает заявление господина Лукашенко исключительно как эмоциональное.





Закрытие для транзитных грузов представляется крайне маловероятным даже с учетом политической напряженности, так как это сильнее ударит по Беларуси, уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для контейнерного транзита вероятность ограничений выглядит низкой, как и для транзитных автоперевозок из Европы в Россию, полагает он.







