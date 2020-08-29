Против бизнесмена Александра Василевича возбуждено уголовное дело

По ее словам, задержанного бизнесмена должны перевести в следственный изолятор №1 на улице Володарского в Минске.





"Обвинение будет через 10 дней официально объявлено, но очевидна связь с первым задержанием", - считает она.





Напомним, что ранее соучредителя сайтов KYKY и The Village уже задерживали, когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.





В минувший четверг Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Правоохранители провели обыск у него дома, в диджитал-агентстве его супруги Red Graphics и рекламном агентстве Vondel/Hepta. Sputnik до сих пор не удалось уточнить основания для проведения допроса Василевича в департаменте.











