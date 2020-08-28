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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Fitch: валютная ликвидность от Нацбанка Беларуси недоступна

Агентство Fitch считает, что сейчас нет доступа к валютной ликвидности Нацбанка Беларуси и его способность поддержать банки инвалютой «сдерживается невысокими резервами».

Как сообщалось, Александр Лукашенко рассчитывает на рефинансирование $1 млрд долга со стороны России. Но Москва пока не дала однозначного ответа, пишет Office Life.

Fitch прямо говорит о риске ликвидности белорусских банков, ссылаясь на то, что доступ к иностранной валюте может быть ограничен. Клиентское финансирование при этом существенно «долларизовано» (на конец первого полугодия 2020 года 63% от общего объема клиентских средств приходилось на денежные переводы, что эквивалентно $11,6 млрд). Внешнее финансирование составляет $5,1 млрд.

В то же время в Беларуси немало «дочек» иностранных банков, в основном российских. Fitch считает, что они сохранят доступ к материнскому и выборочно к российскому банковскому финансированию во второй половине 2020 года. Но Fitch сомневается, что конечные бенефициары Белгазпромбанка готовы поддерживать «дочку», пока она в руках временной администрации.

В качестве основной причины усугубления рисков агентство прямо называет политический кризис.


До сих пор отток депозитов был управляемым, но мы ожидаем, что волатильность депозитов сохранится в данной политической обстановке, сохраняя потребность в ликвидности на высоком уровне.
Еще один важный пункт в обзоре Fitch: банки страны по большей части финансируются за счет депозитов. Это 60% обязательств всего сектора, по данным на июль. В августе зафиксирован отток депозитов в рублях и валюте: он колебался в пределах от 1 до 6%.

Рублевая межбанковская ликвидность иссякла после выборов, но была частично пополнена Нацбанком, который предоставил около 1 млрд рублей.
По данным на 1 августа, это равно 2% депозитов клиентов.
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