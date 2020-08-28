В Бобруйске задержан активист стачкома «Белшины» Виталий Красницкий

Виталий Красницкий — второй справа.





Дома вместе с Виталием Красницким находился его двоюродный брат Владислав, который сообщил TUT.BY о задержании:





— Виталий сперва отказывался ехать, ссылаясь на то, что пусть его для разговора вызывают повесткой. Тогда мужчины сказали, что применят к нему физическую силу. Они не представлялись и документы не показывали.





В итоге Виталий и Владислав вышли на улицу и увидели во дворе микроавтобус без номеров, куда им предложили сесть.





— Естественно, мы отказались. Тогда нам предложили прогуляться и просто поговорить. Даже сказали, что можно все записывать и снимать на камеру.





В итоге молодые люди в сопровождении двух мужчин дошли до здания УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской, откуда, по словам Владислава, вышел заместитель начальника Андрей Малахов и сообщил, что Виталий Красницкий задержан.





— Брату тут же заломили руки и повели в здание, я успел отбежать, — сообщил молодой человек.





Напомним, Виталий Красницкий — один из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен за прогулы, хотя и утверждает: о поездке в Минск 20 заранее уведомил своего начальника и получил согласие на отгул. Однако в итоге его заявление не было подписано, а через несколько дней молодому человеку сообщили, что с 18 сентября он на «Белшине» не работает. У начальника цеха завода массовых шин Виктора Трофимова — своя версия случившегося.





Вчера вечером Виталий Красницкий в разговоре с TUT.BY сообщил, что ему позвонили и пригласили в УВД для беседы, однако он отказался общаться с правоохранителями без повестки.

