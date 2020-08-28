



Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, комментируя угрозы Александра Лукашенко.





"Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери, и тогда, думаю, здравый смысл победит. Не учитывая выгоду, которую получает Беларусь, направляя грузы через порты Литвы, они накажут сами себя, а не только наши предприятия, которые предоставляют услуги", - отметил он.





Министр добавил, что пока не получал от Беларуси официальных предупреждений о намерениях переориентировать грузы, которые сейчас транспортируются через литовские порты.





По данным Министерства транспорта Литвы, в 2019 году белорусские грузы составляли 30,2% грузопотока порта Клайпеды.





Руководитель порта Альгис Латакас в комментарии агентству BNS отметил, что немедленно переориентировать свои грузы Беларусь не сможет, даже если решит сделать это.









"С экономической точки зрения и учитывая тип белорусских грузов, в ближайшем будущем этого не может произойти, ведь для этого нужны определенные технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы", - отмечает Латакас.





По его словам, быстрее всего "перехватить" белорусские грузы потенциально может Латвия, поскольку когда-то они уже направлялись по этим маршрутам, однако латвийским портам также необходимо время для подготовки.





"Так что для белорусов сейчас Клайпедский порт - экономически самый лучший и удобный способ", - добавил он.





Как сообщалось, в пятницу Лукашенко заявил о подготовке санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.





Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции.