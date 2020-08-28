Как отмечается в сообщении агентства, внешняя ликвидность банковского сектора остается едва достаточной для предстоящего погашения внешних обязательств, которые особенно велики у госбанков.





Внутренняя ликвидность банков в иностранной валюте в значительной степени инвестируется в долгосрочный белорусский суверенный долг (на конец июня - $3,6 млрд). "Мы считаем, что, в случае необходимости, власти могли бы предоставить часть этой ликвидности государственным банкам", - отмечает Fitch.





Ослабление экономической активности из-за коронавируса и, возможно, из-за длительных политических волнений, по мнению агентства, подорвет перспективы роста банковского сектора. Доля валютного кредитования высока, но заемщики не имеют эффективного хеджирования, поэтому давление валютного курса увеличивает риски, связанные с качеством активов.





Общий коэффициент достаточности капитала банковского сектора на конец первого полугодия 2020 года составил 16,8%, что Fitch рассматривает как умеренный показатель с учетом рисков качества активов.





Рейтинги дефолта эмитента шести белорусских банков, рейтингуемых Fitch, опираются на потенциальную государственную или материнскую поддержку. Пять банков имеют рейтинг в соответствии с суверенным ("В"/"стабильный").





Политический кризис в Беларуси, отмечает Fitch, усиливает риски для финансового профиля ее банков, оказывая первоначальное влияние на их финансирование и ликвидность.





"До сих пор отток депозитов был управляемым, но мы ожидаем, что волатильность депозитов сохранится в текущей политической обстановке, сохраняя высокие потребности в ликвидности", - говорится в сообщении.





Белорусские банки в основном финансируются за счет депозитов (депозиты клиентов составляли 60% от обязательств сектора на конец первого полугодия 2020 года). В начале августа отчетные показатели ликвидности банков были значительно выше нормативных пороговых значений, что позволяло им выдерживать умеренный отток депозитов.





Депозиты стабилизировались во втором квартале 2020 года после падения на 4% в первом квартале (за вычетом валютных эффектов), так как белорусский рубль девальвировал вместе с российским рублем после падения цен на нефть.





Народные волнения на фоне ситуации с президентскими выборами привели к возобновлению оттока депозитов. Операционные данные банков, рейтингуемых Fitch, на конец первого полугодия 2020 года показывают, что общий отток депозитов в национальной и иностранной валюте колебался от 1% до 6% в первые три недели августа.









Риск ликвидности связан, главным образом, с возможностью ограничения доступа белорусских банков к иностранной валюте. Клиентское финансирование сильно долларизовано (на конец первого полугодия 2020 года 63% от общего объема клиентских средств приходилось на инвалюту, что эквивалентно $11,6 млрд), а иностранное финансирование является значительным и составляет $5,1 млрд.





Средства ликвидности в инвалюте у Нацбанка Беларуси отсутствуют, а его способность оказывать временную поддержку в инвалюте ограничена скромными резервами, полагает Fitch.





В Беларуси уже третью неделю продолжается кризис после состоявшихся 9 августа президентских выборов, победителем которых в шестой раз с 1994 года был объявлен Лукашенко.





Однако результаты выборов не были признаны белорусским обществом, и люди вышли с протестом. Власти применили жесточайшее насилие к вышедшим на улицы гражданам. В итоге в стране продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших предприятиях.