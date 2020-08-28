Лукашенко пугает Литву переориентацией грузопотоков на "другие" порты. Но это самый дешевый и выгодный маршрут
Лукашенко обещает свой ответ на введение санкций со стороны западных стран.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее.
А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.
"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.
"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - цитрует Лукашенко госагентство БелТА.
В этой связи вспоминается ситуация, когда Россия пыталась вынудить Беларусь "переориентировать" те самые грузопотоки их литовских в российские порты.
Однако в итоге ни Беларуськалий, Белнефтехим, ни тем более другие более мелкие поставщики не купились на российское предложение даже после того, как РЖД заявила о готовности снизить тарифы на 50%(!). Не выгодно! - заявляли там.
С учетом нынешней белорусской ситуации и спада производства в мире в связи с пандемией коронавируса это будет невыгодно как минимум вдвойне.
А что касается западной "санкционки", так на этом в первую очередь зарабатывали его прикорытники. Так что кислород он перекроет в первую очередь им, а, значит и себе. А Россия, которая с этим все время боролась, только спасибо скажет.
Так кого пытается напугать и обмануть Лукашенко - сам себя?
"Белорусский пратизан"
13:09 28/08/2020
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