



"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее.





А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.





"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.





"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - цитрует Лукашенко госагентство БелТА.





В этой связи вспоминается ситуация, когда Россия пыталась вынудить Беларусь "переориентировать" те самые грузопотоки их литовских в российские порты.





Однако в итоге ни Беларуськалий, Белнефтехим, ни тем более другие более мелкие поставщики не купились на российское предложение даже после того, как РЖД заявила о готовности снизить тарифы на 50%(!). Не выгодно! - заявляли там.





С учетом нынешней белорусской ситуации и спада производства в мире в связи с пандемией коронавируса это будет невыгодно как минимум вдвойне.





А что касается западной "санкционки", так на этом в первую очередь зарабатывали его прикорытники. Так что кислород он перекроет в первую очередь им, а, значит и себе. А Россия, которая с этим все время боролась, только спасибо скажет.





Так кого пытается напугать и обмануть Лукашенко - сам себя?







