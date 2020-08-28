+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко пугает Литву переориентацией грузопотоков на "другие" порты. Но это самый дешевый и выгодный маршрут

Лукашенко обещает свой ответ на введение санкций со стороны западных стран.


"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. 

А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - цитрует Лукашенко госагентство БелТА.

В этой связи вспоминается ситуация, когда Россия пыталась вынудить Беларусь "переориентировать" те самые грузопотоки их литовских в российские порты.

Однако в итоге ни Беларуськалий, Белнефтехим, ни тем более другие более мелкие поставщики не купились на российское предложение даже после того, как РЖД заявила о готовности снизить тарифы на 50%(!). Не выгодно! - заявляли там.

С учетом нынешней белорусской ситуации и спада производства в мире в связи с пандемией коронавируса это будет невыгодно как минимум вдвойне.

А что касается западной  "санкционки", так на этом в первую очередь зарабатывали его прикорытники. Так что кислород он перекроет в первую очередь им, а, значит и себе. А Россия, которая с этим все время боролась, только спасибо скажет.

Так кого пытается напугать и обмануть Лукашенко - сам себя?
"Белорусский пратизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]