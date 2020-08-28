- Все предприятия работают в штатном режиме. Были определенные попытки... но трудовые коллективы с пониманием относятся: каждую копейку нужно зарабатывать. Понимают: если уйдешь с рынка, он может быть утерян навсегда. Реализуются хорошие планы по расширению линейки производства на ламповом заводе, на «Брестмаше» и даже по «Брестскому пиву» с учетом смены собственника достаточно оптимистичные прогнозы. Думаем, удастся сохранить предприятие по профилю деятельности, удастся сохранить коллектив, и марка «Брестское пиво» в том числе будет дальше развиваться. Что касается «Ковров Бреста», это предприятие нашло себя в составе холдинга вместе с «Витебскими коврами». Была встреча у меня с руководителями «Витебских ковров», есть заинтересованность, чтобы наше предприятие осталось в таком же формате, только получит больше инвестиций. В качестве проблемной обозначу фабрику сувениров «Славянка». Это предприятие не до конца нашло себя в современной экономике. И дальше надо думать о «Брестсельмаше», который по форме собственности не является государственным, но там работают наши люди, и перед ними должны быть четкие и понятные перспективы. Даже БЭМЗ в холдинге с «БобруйскАгроМаш» уже имеет свою нишу, и, думаю, что худший период существования завода уже позади.





Что касается экспорта - есть экспорт товарный, есть экспорт услуг. Экспорт услуг меняет свою конфигурацию. Увеличивается доля «айтишных» и транспортных услуг. К сожалению, уменьшается доля строительных услуг как экспортных. Что касается экспорта товаров, произведенных в Бресте, в физических объемах он растет. Другое дело, финансовая составляющая экспорта. Курсовые разницы будут не лучшим образом сказываться на пополнении городского бюджета.