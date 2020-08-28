БелАЭС: старт без перспективы

На днях Латвия на фоне политической нестабильности в Беларуси заявила о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска БелАЭС, о чем заявил премьер Кришьянис Кариньш 25 августа после заседания правительства.





Отвечая на вопрос о том, почему было принято это решение, латвийский премьер сказал: «Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут».





Отметим, что сама Латвия стала самодостаточной и даже профицитной по объемам генерации электроэнергии еще в 2017 году. Тем не менее, в «сухие» годы, когда выработка на гидростанциях снижается, Латвия импортирует электроэнергию – преимущественно, со Швеции. В Беларуси она покупает мизерный объем электроэнергии в рамках договора на оказание аварийной взаимопомощи.





Тем не менее решение латвийского правительства об отказе закупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС будет иметь серьезные последствия для Минска, поскольку лишает его возможности перевести торговлю электроэнергией ближе к латвийской границе после ее блокировки Литвой.





На решение Латвии повлиял политический кризис в Беларуси





Инициативу об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС из-за несоблюдения норм безопасности при ее строительстве ранее выдвинула Литва. Вильнюс больше всего беспокоит строительство БелАЭС, поскольку станция находится в 50 км от ее столицы Вильнюса.





С самого начала строительства станции Литва предъявляет к ней претензии, как небезопасной. Литовский сейм в июне 2017 года принял закон о признании БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу литовской национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью.





Литва давно предпринимает усилия по блокировке экспорта выработанной на БелАЭС электроэнергии в страны Евросоюза. Она еще в начале 2016 года обратилась к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с предложением договориться о недопуске на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС, но ранее эту инициативу поддержала только Польша.





Латвия медлила с подписанием декларации об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. «Для Латвии безопасность этой станции является абсолютно первейшим и определяющим вопросом. И с этой точки зрения не может быть компромиссов. Однако решение по этой декларации должно принять правительство, и дискуссии об этом еще идут», – заявил журналистам президент Латвии Эгилс Левитс 6 мая.





После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска БелАЭС министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что это позитивное решение, важное как для реализации принятого в Литве закона «против БелАЭС», так и для проекта по синхронизации электросетей стран Балтии.





По его словам, все страны должны будут продолжить переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами. «Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии», – сказал BNS Линкявичюс.





Он также отметил, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов – и упорные усилия Литвы, и нынешний политический кризис в Беларуси.





Первый блок БелАЭС уже на старте





Темпы запуска БелАЭС ускорились после того, как Минск и Москва спустя затянувшегося на два года торга договорились о корректировке условий атомного кредита для Беларуси.





14 июля 2020 года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправсоглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС от 25 ноября 2011 года.





Согласно этому документу, срок доступности российского кредита РФ на строительство Белорусской АЭС продлен на два года, ставка стала фиксированной и снижена до 3,3%.





14 августа Россия и Беларусь подтвердили планы ввода в эксплуатацию в 2021 г. энергоблока №1 БелАЭС. Согласно протоколу, который Россия и Беларусь подписали 14 июля 2010 года, страны «принимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2021 году, второго – в 2022 году».





7 августа 2020 г на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Виген Марухян на пресс-конференции 20 августа сообщил, что ядерное топливо уже загружено.





Вторая фаза физического пуска первого блока БелАЭС начнется после того, как эксплуатирующая организация – БелАЭС – пришлет в Госатомнадзор уведомление, что готова к ее началу, - то есть, «к гидравлическим испытаниям».





Таким образом, уточнил Марухян, первая фаза физпуска первого энергоблока БелАЭС - это загрузка ядерного топлива, вторая – «холодные» испытания (когда гидравлические испытания проводятся при температуре реакторной установки до 130 градусов) и третья фаза – «горячие» испытания с повышением температуры выше 130 градусов.





Экспорт белорусской электроэнергии падает, внутренний спрос не растет





Два блока БелАЭС должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году. Они будут вырабатывать 18,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что составит 42,8% от электропотребления Беларуси. Очевидно, что без экспорта Беларуси не обойтись, учитывая, что внутренний спрос не сможет поглотить лишнюю электроэнергию.





Отметим, в 2019 году предприятия Минэнерго Беларуси увеличили выработку электроэнергии на 3,8% по сравнению с 2018 г до 40,3 млрд кВт.ч. Фактически производство стимулировал экспорт электроэнергии, который увеличился в 2,27 раза до 2,370 млрд кВт.ч. В то же время общее потребление электроэнергии в Беларуси выросло в 2019 году всего лишь на 0,4% по сравнению с 2018 годом до 37,9 млрд кВт.ч.





Однако в этом году ситуация изменилась: производство электроэнергии в Беларуси в первом полугодии 2020 года снизилось на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года до 16.73 млрд кВт.ч. Снижение производства объясняется уменьшением экспорта электроэнергии.





В январе-июне 2020 года Беларусь поставляла электроэнергию преимущественно в Литву. В первом полугодии Беларусь снизила экспорт электроэнергии в Литву этот период в 1,66 раза к уровню января-июня 2019 года до 279,9 млн кВт ч.





Потребление электроэнергии в Беларуси тоже не растет: в январе-июне 2020 года оно снизилось на 1,75% по сравнению с январем-июнем 2019 годом до 18,54 млрд кВт.ч.





Шанс экспорта на латвийское границе потерян





Еще недавно белорусские энергетики рассчитывали, что после запуска БелАЭС электроэнергия в любом случае попадет на европейский рынок, даже невзирая на ее блокировку Литвой.





Следует отметить, что сейчас белорусская электроэнергия экспортируется не в Литву, а на расположенную в Литве площадку энергобиржи NordPool, откуда она может далее поступать в страны Балтии, а также в Финляндию, Швецию.





На Литву «завязаны» поставки электроэнергии в европейские страны не только из Беларуси, но и из России. Соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют сейчас торговать с РФ только через Литву, хотя технически возможны поставки и через Латвию, и через Эстонию.





Год назад Минэкономики Латвии сообщило, что намерение Литвы прекратить закупку электроэнергии в Беларуси создает риски энергодефицита для других стран Балтии, в связи с чем правительство Латвии приняло решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами к границам Латвии.





«В целях своевременного смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики о том, что когда Литва приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью, торговля электроэнергией будет перенесена на латвийскую границу.





Это решение обеспечит сохранение условий торговли с третьими странами на прежнем уровне. Латвия проконсультировалась с Литвой, Эстонией и Европейской комиссией о реализации такого решения», – отмечалось в сообщении Минэкономики Латвии.





Тогда же Кабинет министров Латвии поручил Минэкономики приступить к работе над необходимыми поправками к нормативным актам, чтобы латвийский оператор системы передачи электроэнергии в координации с эстонским оператором системы передачи мог разработать методологию введения тарифов на электроэнергию для торговли с третьими странами.









Решение правительства Латвии о переносе границ торговли электроэнергией с третьими странами, по сути, открывало рынок для электроэнергии с БелАЭС. Электроэнергию в Беларуси смогут закупать частные латвийские компании, и запретить вести им бизнес правительство не может.





Тем более, что интегрированные рынки региона создают эффект взаимных перетоков, что в результате нивелирует первоначальный источник электроэнергии.





Таким образом, белорусская электроэнергия, в том числе и с БелАЭС, могла поступать в Латвию, а оттуда перераспределяться по европейским странам. А поскольку Латвия является одновременно экспортером и импортером электроэнергии, предъявить ей претензии было бы достаточно сложно.





Однако теперь эту возможность официальный Минск потерял.