Лукашенко: Золотой запас Беларуси возвращен в страну
По словам Александра Лукашенко, государство не допустит обвала национальной валюты. Это, конечно, слишком оптимистичное заявление, тем более, что белорусский рубль уже обвалился. Но теперь понятно, на что надеется Лукашенко, пытаясь удержать рубль.
Так, он заявил, что было правильным решением заранее вернуть весь золотой запас в страну. Об этом сообщает БелТА.
"Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", – подчеркнул он.
Таким образом, Нацбанк еще накануне выборов предполагал, что ситуация с шестым президентским сроком Лукашенко может добром не закончиться и подстраховался.
"Белорусский партизан"
09:50 28/08/2020
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