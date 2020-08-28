— Официально Саша задержан. Я дома, Саша не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя, — написала Надежда у себя в Facebook.





Накануне, 27 августа, телеграм-канал «Кулуары KYKY» сообщали, что в офис рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля.





— В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем — директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе, — писали «Кулуары KYKY».





Как узнал TUT.BY, пятеро сотрудников ДФР Госконтроля также приходили с обыском в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым Владеет Надежда Зеленкова, супруга Александра Василевича.









Также телеграм-канал «Кулуары KYKY» сообщил о том, что сотрудники ДФР приехали к Валентине Киселевой, директору галереи «Ў», которой частично владеет Александр Василевич. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы»





Сотрудники ДФР также связывались с Сашей Романовой, директором изданий Kyky.org и The Village Беларусь.