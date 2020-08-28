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Минфин России не получал от Беларуси запрос на рефинансирование долга

Минфин России сообщил, что Беларусь не направляла запрос о рефинансировании долга. Между тем Александр Лукашенко сегодня заявил, что уговорил Владимира Путина рефинансировать долг на сумму $1 млрд.

«Запросов от белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин России он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ«, — комментируют в российском Минфине.

Тем временем Лукашенко рассчитывает, что миллиард долларов останется в Беларуси и станет «хорошим подкреплением» белорусскому рублю.

Аналитики отмечают, что Москва вполне может «простить» Беларуси долг в $1 млрд, если будут получены заверения об интеграции и готовность подписать 31 дорожную карту интеграции, которым можно поверить.

По оценкам, $1 млрд Беларуси хватит на то, чтобы в течение ближайших двух месяцев удерживать курс рубля.
Officelife.media
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