Лев Львовский: Попытка массово снять вклады приводит банки в шоковое состояние

В чем причины складывающейся ситуации на валютном и финансовом рынках и каковы возможные пути выхода из ситуации?





Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. На эти вопросы в интервью Thinktanks.by ответил, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.





- Каковы причины нынешней ситуации на валютном рынке?





- Основная причина - паника населения на фоне слухов о возможной заморозке вкладов, в том числе валютных. Пока что мы не видим, чтобы эти слухи были обоснованными, во всяком случае чиновники не делали заявлений, которые давали бы почву для таких слухов. Скорее, можно говорить об общем недоверии со стороны населения, которое распространяется на экономическую и монетарную политику государства.









При этом важно понимать, что на изменение курса доллара и на отзыв из банков валютных вкладов воздействуют разные факторы.





- Что сегодня влияет на курс доллара?





- Население стремится обменять остатки наличных рублевых сбережений на доллары. Степень долларизации экономики в Беларуси и до этого была высокой, а значит, это вряд ли окажет значимое влияние на финансовую систему.





Еще одним важным фактором, который будет в дальнейшем влиять на курс валют, является экономическое состояние компаний. Многие из них не успели справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса, как столкнулись с политическим кризисом. Из-за того, что он начался недавно, пока сложно оценить его влияние: в частности, сейчас сложно спрогнозировать, будет ли происходить релокация значительного числа компаний, а также как нынешняя ситуация будет влиять на перспективы получения валютной выручки.





- Влияет ли сейчас на курс рубля ситуация во внешней торговле?





- Здесь можно говорить о воздействии разнонаправленных факторов. С одной стороны, в ближайшее время вполне вероятно снижение потребления иностранных товаров, особенно дорогостоящих. Это означает сокращение импорта, которое способствует укреплению рубля. С другой стороны, у белорусских экспортеров сохраняются проблемы, связанные с тем, что мир еще не вышел из коронавирусного кризиса. Два этих фактора более-менее уравновешивают друг друга. По крайней мере, так происходило до недавнего времени: в июне и июле мы наблюдали уменьшение товарооборота, при котором снижение импорта и экспорта было примерно одинаковым.





Помимо этого можно ожидать снижения притока внешних инвестиций. Но поскольку и до этого он не был большим, влияние этого фактора вряд ли будет значительным в краткосрочной перспективе.





- Каков дальнейший прогноз по курсу рубля?





- Скорее всего доллар и евро продолжат расти, но вряд ли в краткосрочной перспективе стоит ожидать серьезных обвалов. В Нацбанке до сих пор работают те же профессионалы, которым в последние годы удалось добиться рекордно низких показателей инфляции. К тому же сохранен достаточно большой для Беларуси уровень золотовалютных резервов, которые могут быть направлены на сглаживание шоков.





Однако при этом нужно учитывать, что сейчас изменилось само понятие краткосрочных перспектив: события происходят так быстро, что загадывать приходится на очень короткие сроки.





- Если говорить о второй проблеме – отзыве банковских депозитов, то каковы ее причины и возможные последствия?





- Природа этой проблемы – политико-психологического характера: люди опасаются замораживания депозитов и стремятся снять с них деньги.





Из-за высокой степени неопределенности и недоверия может запуститься механизм самосбывающегося пророчества: если люди действительно верят, что государство может заморозить вклады, даже здоровые финансовые институты могут быть поставлены на грань выживания.





Если государству каким-то образом удастся убедить граждан, что им не стоит переживать за сохранность вкладов, ситуация должна стабилизироваться. Главное, чтобы банки при таком шоке ликвидности дожили до этого момента.





Менеджерам, которые сейчас занимаются ликвидностью, можно посочувствовать: попытка массово снять вклады приводит банки в шоковое состояние. Здоровые с финансовой точки зрения организации могут пострадать, если срочно не найдут временные источники для повышения уровня ликвидности.





- О какого рода источниках идет речь?





- Все, что смогут придумать и реализовать менеджеры банков - привезти десять вагонов денег из других стран, привлечь крупные вклады, предложив вкладчикам особые условия. Предпринять любые шаги, которые помогут пережить кризис. Поскольку до кризиса банковская система находилась в хорошем состоянии, сегодня главное для нее – пережить ближайшие сложные времена, убедив своих клиентов, что их депозиты не находятся под угрозой. И это довольно сложная задача.





- Помимо того, что люди снимают деньги с депозитов, есть немало случаев получения кредитов ради того, чтобы обменять их на доллары или евро.





- Это другая сторона того же процесса. Если население верит, что доллар будет укрепляться, оно начинает вовлекаться в спекулятивные атаки на национальную валюту. Если вы можете взять в долг сумму в рублях, за которую сегодня возможно купить сегодня 80 долларов и верите, что через некоторое время за эти же деньги можно будет купить значительно меньше валюты, вы постараетесь этим воспользоваться. Если так сделают многие, курс доллара укрепится - получится самосбывающийся прогноз.





Чтобы не допустить такого развития событий, опять-таки можно использовать золотовалютные резервы. При достаточных объемах ЗВР спекулятивные атаки не раскрутят спираль. Еще один способ – действовать через механизм процентной ставки. Если сделать кредиты дороже, то риски останутся прежними, а потенциальная прибыльность спекулятивной атаки уменьшится. Наверное, есть и другие методы, которые будут способствовать возвращению доверия населения. Но какими они могут быть в нынешних условиях, лично я не представляю. Люди недостаточно верят в независимость экономических властей, и из-за этого развивается паника.



