Что изменится в Беларуси с 1 сентября?

В Беларуси с 1 сентября изменятся цены на ряд товаров и услуг, а также появятся новшества в некоторых сферах жизни, в том числе в связи с началом учебного года в школах и вузах. Какие изменения ждут белорусов в начале осени – в традиционном обзоре Myfin.by.

Нацбанк приостановил операции поддержки ликвидности

В сентябре продолжит действовать решение Нацбанка о временно приостановлении (с 24 августа по 15 сентября) проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.









«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидностис 24 августа по 15 сентября», – сказано в сообщении Нацбанка.

Могут разрешить продажу ювелирных изделий через интернет

В Беларуси рассматривают возможность организации продажи ювелирных украшений онлайн.





Продажу через интернет ювелирных изделий планируют запустить в рамках пилотного проекта с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2022 года. Можно будет продавать ювелирные украшения только белорусского производства и с маркированными кодами идентификации, сообщала БЕЛТА.





Подорожают сигареты

В сентябре подорожание коснется немногих видов сигарет и составит около 4-10 копеек за пачку. Также в продаже появятся новые виды сигарет.





Примечательно, что в начале августа стоимость сигарет в Беларуси не менялась у производителей и импортеров.

Бесплатный проезд для школьников

С началом нового учебного года снова будет бесплатным проезд школьников в городском общественном транспорте. Эта норма действует с 1 сентября до конца учебного года.

«Внимание – дети!»

Напомним, что с 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит мероприятие «Внимание – дети!». В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.





Вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут дежурить сотрудники милиции.

Сколько стоят учебники в новом учебном году

Родители школьников должны будут заплатить 13,5 рубля за пользование учебниками (0,5 базовой величины). По сравнению с прошлым годом тариф вырос на 0,75 рубля (было 12,75 рубля).





Размер платы установлен постановлением Совмина №621. Сумма определена по единому тарифу, вне зависимости от классов.





Многодетные родители и те, кто имеет льготы, оплатят 50% от стоимости учебников – 6,75 рубля. Школьники из социально незащищенных семей получат учебники бесплатно.

Линейки 1 сентября

1 сентября в школах Минска торжественные линейки пройдут в основном только для первоклассников. Для остальных учащихся новый учебный год начнется с уроков. Об этом сообщил TUT.BY со ссылкой на замначальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежду Великую.





В пресс-службе Министерства образования отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране местные управления образования и администрации школ сами определяют, в каком формате проводить День знаний.

Как будут учиться в вузах и колледжах

Как сообщили в Министерстве образования, студенты вузов и учащиеся колледжей с 1 сентября будут обучаться в стандартном формате – в аудиториях, но при необходимости (с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией) допускается переход на дистанционное обучение.





Весной из-за пандемии COVID-19 вузы уже опробовали новый формат работы, так что в дальнейшем также может быть использовано дистанционное обучение, корректирование расписания, увеличение времени между занятиями и другие меры.

Приостановлены авиарейсы в Россию до 14 сентября

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию, сообщается на сайте перевозчика.





Полеты во все пункты России приостановлены до 14 сентября, а в Воронеж, Казань, Нижний Новгород – до 24 октября. Это связано с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.





Была продлена и приостановка рейсов в Ригу и Ларнаку до 31 августа, в Ашхабад – по 1 сентября. Возможно, в сентябре эти направления откроются.

Украинцы с 1 сентября будут въезжать в Беларусь по загранпаспорту

С 1 сентября граждане Украины будут въезжать в Беларусь по-новому – только с заграничными паспортами. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.





Со следующего месяца вступает в силу постановление Кабинета министров Украины «О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о безвизовых поездках граждан». Из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт), рассказали в Госпогранкомитете.





Так что, граждане Украины с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через госграницу.

Открывается сезон охоты на бобра и выдру

С 1 сентября в Беларуси открывается сезон охоты на бобра и выдру. Он продлится до 31 марта 2021 года, сообщает agronews.com.





Так, охотиться на вышеуказанных животных можно в течение суток с использованием разрешенных способов и орудий охоты, а также собак всех пород, кроме гончих и борзых.





Нарушившим правила придется заплатить штраф и они будут лишены специального права.







