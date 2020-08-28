Ситуация на многих предприятиях со стороны кажется довольно непонятной. Однозначно утверждать о забастовках на предприятиях не приходится. К тому же власти на всю катушку включили репрессивную машину.





Напомним, накануне, 25 августа, были задержаны 28 активистов сотрудников «Гродно Азота». Правда, в тот же день их отпустили. Задерживали также лидера стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокана и экс-председателя БНП Николая Зимина. Им присудили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии.





— Вместо того, чтобы начать разговаривать с рабочими, предлагать пути решения конфликта и даже просто забалтывать ситуацию и кормить обещаниями, власти включили репрессии, — отмечает в интервью «Cалідарнасці» председатель БНП Максим Позняков. — Они пытаются запугать работников, которые входят в стачкомы, и просто тех, кто активно высказывает свою позицию или выходит на протесты. Но это как тушить пожар бензином. Люди становятся только злее.





По словам профсоюзного лидера, все эти шаги властей были вполне предсказуемы, поэтому многим лишь добавляют решимости идти до конца.





— Посмотрите, что сделали работники «Гродно Азота» после вчерашнего задержания их коллег. Поздно вечером на самой высокой точке здания вывесили бело-красно-белый флаг. Поэтому своими действиями власти только ухудшают свое положение, — считает Максим Позняков.





Впрочем, не обходится и без провокаций. Например, недавно обсуждалось письмо за подписью заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» по идеологической работе Сергея Евтушика к работникам «Гродно Азот». В нем было сказано, что «нафтановцы» просят «гродненцев» отказаться от забастовки.





— Люди искренне возмущались по поводу того, какое Евтушик имел право говорить от имели всего коллектива? Сами работники с такими заявлениями не выступали и никаких писем не писали, — отмечает Максим Позняков. — Наоборот, работники разных предприятий сейчас проявляют большую солидарность. Возможно, не все готовы прямо бастовать, кто-то работает в режиме итальянской забастовки, кто-то выходит из официальных профсоюзов и вступает в независимый. Огромную солидарность сейчас проявляют профсоюзов всего мира.





Как будет развиваться ситуация в ближайшее время, профсоюзный лидер пока затрудняется сказать.





— Власти не делают ничего, что могло бы как-то погасить обстановку. И это очень опасно. Забирая наше законное право бастовать, они могут довести ситуацию до страшных последствий. Люди очень озлоблены, и могут найтись партизаны, которые начнут в тайне совершать какие-то диверсии. А ведь это опасные производства! — поясняет Максим Позняков.





Не внушает уверенности на адекватное разрешение ситуации и поведение руководителя страны.





— Появление с автоматом вызвало только улыбку. По крайней мере у тех людей, которых я знаю. Может, на боевых бабушек с митингов за Лукашенко это как-то действует, но у здравомыслящих возникло только большее убеждение, что с этим маразмом нужно заканчивать. Слушайте, в нас гранаты бросали. Чем еще вы можете нас напугать?



