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Эксперт: это деньги на спасение Лукашенко

Алексей Зубец, профессор Финансового университета при правительстве РФ, пояснил "МК", что означают слова Лукашенко о том, что Россия даст Беларуси кредит в 1 миллиард долларов.


«Сейчас на высшем уровне идет выработка нового формата взаимодействия между Минском и Москвой. Это понятно, поскольку Польша, Украина и другие страны, на которых Лукашенко рассчитывал, открестились от Беларуси. И ему надо быстро перестраивать систему политических приоритетов. Кроме того, одна из его первоочередных задач – это стабилизация финансовой системы. У банков в стране элементарно не хватает средств. Нацбанк Беларуси начал предоставлять деньги на аукционах под достаточно высокие ставки, чуть ли не 13% годовых, пытаясь гасить недостаток ликвидности на банковском рынке. Помимо этого, страна остро нуждается в долларах, и вот тут Россия может помочь. Ту сумма, о которой сейчас идет речь, Минск должен вернуть в ближайшее время в счет погашения старых долгов, причем с процентами. Денег этих в казне нет, и если на проблему с ликвидностью наложится еще и необходимость выплаты российского долга, для Лукашенко все кончится. Реструктуризация $1 млрд – это мера по спасению финансовой системы Беларуси и в конечном счете – самого Лукашенко».
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