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Белорусская "дочка" Сбербанка прекращает выдачу кредитов физлицам

Белорусская "дочка" Сбербанка России - БПС-Сбербанк временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.


"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц", - говорится в сообщении банка.

В сообщении отмечается, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана".

"Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке", - добавили в банке.
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