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Грузовик гуманитарной помощи из Польши не пускают в Беларусь

Фуру с 20 тоннами помощи, которую в Польше собрали для белорусских протестующих, не пускают в Беларусь. Грузовик уже 12 часов ждет разрешения на въезд в Беларусь, сообщает руководитель офиса польского премьера Михал Дворчик.

На белорусской границе посчитали, что на польский груз у перевозчиков не хватает всех необходимых документов. Михал Дворчик уверяет, что все документы в порядке .

Гуманитарную помощь белорусам собрал профсоюз "Солидарность". В основном, в грузовике продукты. "Солидарность" запустил программу помощи Беларуси и выделил на нее 1 миллион злотых.

- Как профсоюз, мы обязаны помочь так же, как 40 лет назад нам помогали другие люди со всего мира, когда мы боролись за свободу и демократию, - сказал Марек Левандовский, член профсоюза "Солидарность".
Источник: euroradio.fm
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