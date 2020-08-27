Лукашенко говорит, что договорился с Путиным о кредите в $1 млрд.
Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.
"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.
Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сообщил он.
"Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР. А экспорт - это поступление валюты… Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам, не удалось людей поднять. Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это", - сказал белорусский правитель.
15:32 27/08/2020
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