Лукашенко говорит, что договорился с Путиным о кредите в $1 млрд.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.





Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сообщил он.





"Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР. А экспорт - это поступление валюты… Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам, не удалось людей поднять. Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это", - сказал белорусский правитель.