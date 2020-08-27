Ни один банк в стране больше не выдает кредиты на покупку жилья

Сначала кредиты на «вторичку» перестал выдавать Франсабанк, затем «АСБ Беларусбанк», за ними последовали Белагропромбанк и Банк БелВЭБ.





Взять деньги взаймы на покупку квартиры на вторичном рынке жилья до недавних пор можно было только в двух банках страны — Белинвестбанке под 13,5% годовых и БПС-Сбербанке под 19,99%. Однако и эти два банка свернули кредитование «вторички», последним это сделал БПС-Сбербанк. Подробнее об этом — в материале REALTY.TUT.BY





До сегодняшнего дня взять кредиты на покупку квартир на вторичном рынке жилья можно было лишь в БПС-Сбербанке. Условия были такие: 19,99% годовых на срок до 20 лет. Если кредит не превышает 70% стоимости жилья, то можно оформить его под залог квартиры и без поручителей.





— С момента приостановки кредитования ОАО «АСБ Беларусбанк» вторичного рынка жилья поток желающих взять деньги в долг у банков существенно снизился, — говорит Мария Данилюк, специалист центра ипотечного кредитования группы компаний «Твоя столица». — Уже в июне обратившихся за консультацией к нам клиентов было на 20% меньше, чем в мае.





За эти два месяца более 90% наших клиентов воспользовались кредитами именно ОАО «Белинвестбанк». Причина — более низкие ставки. Для сравнения, ОАО «Белинвестбанк» кредитовал до середины августа под 13,5%, а БПС-Сбербанк — под 19,99%.





Единственный инструмент, позволяющий сегодня купить квартиру на вторичном рынке жилья при недостатке денег, — лизинг. Но и здесь, говорит специалист, число компаний, дающих такую возможность, невелико: это СООО «Райффайзен-Лизинг» и ЗАО «Авангардлизинг».





Напомним, основное отличие лизинга от кредита в том, что выкупает квартиру именно компания, а физическое лицо ежемесячными платежами возвращает за нее деньги в течение оговоренного срока. Собственником жилья до момента полной его оплаты является лизинговая компания.





Если говорить о рынке новостроек, то взять кредит пока можно и в Белинвестбанке. Условия: 13,5% годовых, а в Беларусбанке еще и без возможности включать в совокупный годовой доход близких родственников.





Также продолжают работать совместные специальные программы кредитования от застройщиков и банков.



