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Конец IT-страны: 12 компаний в процессе полного релокейта, 59 - частичного, 112 - готовятся

12 ИТ-компаний находятся в процессе полного релокейта, 59 — частичного. Ещё 112 компаний начали искать возможности для релокейта. Таковы предварительные результаты опроса, который организовал на своей странице в LinkedIn сооснователь и СЕО Iomico Николай Мурзенков.

Конец IT-страны: 12 компаний в процессе полного релокейта, 59 - частичного, 112 - готовятся
Вопрос звучит так: ваша ИТ-компания уже занимается релокейтом сотрудников из Беларуси? Вариантов ответа четыре:

- да, всех сотрудников;
- да, части сотрудников;
- да, начали искать возможность;
- нет, все остаются в Беларуси.

Как рассказал dev.by. автор опроса, участие доступно всем. Видимый результат голосования отражает доли среди проголосовавших, и значит, нерелевантен. Для того, чтобы оценить разбивку по компаниям, идентификацию сотрудник-компания нужно проводить вручную. 

— То есть я перебираю профили и заношу уникальных работодателей в таблицу, — пояснил Николай Мурзенков. — От некоторых компаний проголосовало по несколько работников, от некоторых проголосовали топ-менеджеры или собственники. 

Замечу также, что компании из списка начавших искать возможности для релокейта не пересекаются с компаниями из списков, осуществляющих полный или частичный релокейт. 

И ещё: я не вносил в список тех голосовавших, профили которых указывали на дислокацию компании-работодателя за пределами Беларуси, либо тех, кто проживали не в Беларуси. 

Таким образом я постарался свести погрешности и неточности к минимуму. За опцию «нет, все остаются в Беларуси» по состоянию на 13.00 27 августа проголосовали 383 человека. Чтобы подсчитать, сколько это уникальных компаний, понадобится ещё какое-то время.

По состоянию на полдень 27 августа в опросе приняли участие почти 800 человек. Он продлится ещё пять дней, до конца августа.
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