Вопрос звучит так: ваша ИТ-компания уже занимается релокейтом сотрудников из Беларуси? Вариантов ответа четыре:





- да, всех сотрудников;

- да, части сотрудников;

- да, начали искать возможность;

- нет, все остаются в Беларуси.





Как рассказал dev.by. автор опроса, участие доступно всем. Видимый результат голосования отражает доли среди проголосовавших, и значит, нерелевантен. Для того, чтобы оценить разбивку по компаниям, идентификацию сотрудник-компания нужно проводить вручную.





— То есть я перебираю профили и заношу уникальных работодателей в таблицу, — пояснил Николай Мурзенков. — От некоторых компаний проголосовало по несколько работников, от некоторых проголосовали топ-менеджеры или собственники.





Замечу также, что компании из списка начавших искать возможности для релокейта не пересекаются с компаниями из списков, осуществляющих полный или частичный релокейт.





И ещё: я не вносил в список тех голосовавших, профили которых указывали на дислокацию компании-работодателя за пределами Беларуси, либо тех, кто проживали не в Беларуси.





Таким образом я постарался свести погрешности и неточности к минимуму. За опцию «нет, все остаются в Беларуси» по состоянию на 13.00 27 августа проголосовали 383 человека. Чтобы подсчитать, сколько это уникальных компаний, понадобится ещё какое-то время.





По состоянию на полдень 27 августа в опросе приняли участие почти 800 человек. Он продлится ещё пять дней, до конца августа.



