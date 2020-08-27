– Курс белорусского рубля продолжает заметное падение. Доллар стоит уже больше Br2,6, евро – больше Br3,1. Как вы считаете, почему так происходит?





– Конечно, есть субъективные причины – рост денежной массы, снижение Нацбанком ставки рефинансирования под давлением руководства страны. Но главная причина – политическая ситуация в Беларуси, репрессии власти против народа, несогласного с фальсификациями результатов президентских выборов.





Есть резервы – почти 9 миллиардов долларов, есть золото – 42 тонны. То есть нет экономических причин для обвала белорусского рубля. Причина политическая: недоверие граждан и бизнеса к действующей власти.





Для нормализации ситуации нужно политическое урегулирование между с одной стороны властью, с другой – обществом и оппозицией.





– Каким может быть курс белорусского рубля в ближайшие месяцы?





– Угадать – трудно. Нацбанк имеет возможность за счет утраты резервов держать некоторое время валютный курс на уровне 2,6-2,7 рубля за доллар. Но искусственное сдерживание не будет способствовать оздоровлению экономики.

Нужны прогрессивные ходы, реформы.





Нужно отстранить феодала от управления экономикой, решения должны принимать профессионалы. Лукашенко ведь феодал. Он считает людей вокруг подданными и рабами.





Когда я увидел людей на улицах, нашу молодежь, подумал, что все-таки есть что-то у нас от достоинства, от граждан. Но и подданных, рабов тоже хватает.





– Что посоветуете людям: стоит ли сейчас нести все белорусские рубли в обменник?





– Не думаю, что это выход. Я посоветую нашим вкладчикам быть гражданами и источниками власти в стране, при необходимости менять ее каждые 5 лет.





Развитие страны и уровень жизни тесно связаны с экономической конкуренцией и в конечном итоге со свободой. Когда нет свободы – все загибается.





– Как думаете, что будет с белорусской экономикой в целом, если власти не пойдут на диалог с обществом?





– Только ухудшение: падение валового внутреннего продукта. Я уже слышу, что наши айтишники готовятся покинуть страну. У моего младшего сына спросили: в какую страну его лучше перевести на работу?





Единственная пробивная отрасль экономики – IТ – готова уехать из страны из-за политической ситуации. Но я вижу, руководителю нашей страны плевать на доходы, экономику.





– В последнее время средняя зарплата в стране держалась на уровне около 500 долларов. Сумеют ли власти сохранить его?





– Думаю, 500 долларов скоро станут для белорусов мечтой. Если те же айтишники уедут, средняя зарплата неизбежно снизится. А к средней зарплате привязаны пенсии: упадут и они.





Надеюсь, что в составе правительства есть мыслящие экономисты и политики. Может быть, они все-таки подумают о стране, перестанут быть подданными и станут гражданами? Хотя я этого много лет уже жду. А они все сидят и записывают, не поднимая головы.