"Беларуськалий" рискует потерять западных партнеров
Норвежский изготовитель удобрений Yara International ASA ведет переговоры с «Беларуськалием» по поводу преследования рабочих и активистов, которые объявили забастовку.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Представители Yara выразили руководству «Беларуськалия» свое недовольство задержаниями и штрафованием белорусских шахтеров.
Yara является одним из крупнейших покупателей калийной соли. А в контракте норвежской компании с «Беларуськалием» прописано, что поставщик должен исполнять права человека и работника, в том числе их права на забастовку и организацию комитетов.
Кроме того, ситуацию в Беларуси оценила Норвежская конфедерация профсоюзов. В своем заявлении она осудила преследование белорусскими властями профсоюзов и мирных протестующих.
12:57 27/08/2020
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