"Беларуськалий" рискует потерять западных партнеров









Представители Yara выразили руководству «Беларуськалия» свое недовольство задержаниями и штрафованием белорусских шахтеров.





Yara является одним из крупнейших покупателей калийной соли. А в контракте норвежской компании с «Беларуськалием» прописано, что поставщик должен исполнять права человека и работника, в том числе их права на забастовку и организацию комитетов.





Кроме того, ситуацию в Беларуси оценила Норвежская конфедерация профсоюзов. В своем заявлении она осудила преследование белорусскими властями профсоюзов и мирных протестующих.