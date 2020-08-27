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"Беларуськалий" рискует потерять западных партнеров

Норвежский изготовитель удобрений Yara International ASA ведет переговоры с «Беларуськалием» по поводу преследования рабочих и активистов, которые объявили забастовку.


Об этом сообщает «Радио Свобода».

Представители Yara выразили руководству «Беларуськалия» свое недовольство задержаниями и штрафованием белорусских шахтеров.

Yara является одним из крупнейших покупателей калийной соли. А в контракте норвежской компании с «Беларуськалием» прописано, что поставщик должен исполнять права человека и работника, в том числе их права на забастовку и организацию комитетов.

Кроме того, ситуацию в Беларуси оценила Норвежская конфедерация профсоюзов. В своем заявлении она осудила преследование белорусскими властями профсоюзов и мирных протестующих.
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