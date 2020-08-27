Пятый день подряд торги открываются обвалом рубля

Российский рубль подорожал до максимума за 2 года и 7 месяцев. Стоимость корзины валют выросла на 0,79% и шестой раз подряд переписала абсолютный рекорд.





По информации banki24.by по состоянию на 10:13:





Курс доллара вырос ещё на 0,0173 BYN до 2,6656 BYN/USD — нового абсолютного максимума. Предыдущий рекорд был установлен вчера, а до этого он держался более пяти месяцев.





Доллар непрерывно дорожает уже девятые торги подряд. За это время его курс подскочил на 0,2092 BYN.





Курс евро уже пятый день подряд обновляет исторический максимум. Сегодня в первые минуты торгов евро подорожал на 0,0244 BYN до 3,1530 BYN/EUR. С начала месяца рекорд обновляется уже девятый раз.





Курс российского рубля подскочил на 0,0290 BYN до 3,5352 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 954 дня (2 года и 7 месяцев).





Рубль РФ дорожает уже седьмые торги подряд. За этот период сотня российских рублей подорожала на 0,1751 BYN.